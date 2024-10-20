Başkan Erdoğan, "İsrail’in kendisini savunma hakkı var" diyen Alman Başbakanı Scholz’a sert çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u İstanbul'da kabul edip ağırladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Başkan Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklaması şöyle: Sayın Şansölye ve ekibine bir kere daha hoş geldiniz diyorum. Bu ilişkilerin lokomotifi beşeri bağlarımız ve ortak menfaatlerimizdir. İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı, hedefimiz 60 milyar dolara ulaşmak. Savunma sanayii ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum.

"GAZZE'DE KALICI ATEŞKES"

Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir. 50 bini aşkın şu anda insan bölgede öldürülmüş vaziyette. Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını İsrail'in saldırgan politikalarına dur demesini bekliyoruz.



Scholz: Bu yıl dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısı korkunç bir suçtu. Gazze'nin insanlarını felakete sürükledi. Ateşkes bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır.

'KİMSE BUNU DEDİRTMEZ'

Başkan Erdoğan: Birçok dünya ülkesi Lahey Adalet Divanı'na bu müracaatıyla onlarda tazelemiştir, zenginleştirmiştir. Bu ülkelerden bir tanesi de biziz. Çünkü 50 bin insanın öldürülmesi 100 bine aşkın insanın yaralı halde olması herhalde 'F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız' dedirtmez. Bunlara siz nereye gidiyorsunuz dedirtir.



'ALMANYA SOYKIRIM DEMİYOR'

Scholz: Göç konusundaki iş birliği için teşekkür ediyorum. Suç işlemiş kişiler geri gönderilmeli. İsrail, kendini savunma hakkına sahip. Almanya soykırımın olduğuna dair iddiaların arkasında durmuyor. Almanya'nın yasal tutumu ortada.

"BATI ZİL TAKIP OYNUYOR"

Erdoğan: İsrail'in elindeki imkanlar fazla. Şu anda F-35'leri de kullanma noktasına geldi. Öbür tarafta roket füze bütün bu imkanlar şu anda İsrail'in elinde var ve bunlarla birlikte ne yapıyor? Bir yayılma periyoduna giriyor ve bu yayılma periyodunda da işte önce Gazze'de başlayan bu savaş sonunda nereye yayıldı? Lübnan'a kadar yayıldı. Batı zil takıp oynuyor.



'OYUNCAK OLDULAR'

Başkan Erdoğan, dün akşam 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Şişli'deki Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: ABD ve BM, Netanyahu'nun elinde oyuncak oldu. Gezi olaylarında bir ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin'de ve Lübnan'da göremedik, göremiyoruz. Sustular, sindiler ve korktular.