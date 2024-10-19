Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan, kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı: Rahmetle yad ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e ilişkin paylaşımda bulunarak, "Dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 17:45
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ettiğini bildirdi.