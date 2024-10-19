Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı: Rahmetle yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ettiğini bildirdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan, kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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