SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yeni doğan bebek çetesi doktorları kim? Bebek çetesi hastane isim listesi

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan karanlık çete Türkiye'nin gündeminde! Peki yeni doğan bebek çetesinin doktorları kim? İşte çete üyeleri ve çalıştıkları hastanelerin listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 14:57 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 15:10
Yeni doğan bebek çetesi doktorları kim? Bebek çetesi hastane isim listesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete Türkiye'nin gündeminde! 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor. İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı. Peki yeni doğan bebek çetesinin doktorları kim? İşte çete üyeleri ve çalıştıkları hastanelerin listesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İşte kan donduran olayın ardındaki çete liderlerinin isimleri

ÖRGÜT LİDERİ: Dr. FIRAT SARI

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ: Dr. İLKER GÖNEN

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÇETENİN DİĞER ÜYELERİ

Giyasettin Mert ÖZDEMİR (Ambulans şoförü)

Renas KILIÇ

Serdar YÜKSEL

Fehmi ALPEREN

Hakan Doğukan TAŞÇI

Hasan Basri GÖK

Deniz KORKMAZ

Enes Kaan BÖLÜKBAŞI

Hüseyin GÜNERHAN

Sümeyye Nur ARSLAN

Cansu AKYILDIRIM

Mehtap SAYAR

Yeni doğan bebek çetesi doktorları kim? Bebek çetesi hastane isim listesi

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İŞTE ÇETE ÜYELERİNİN ÇALIŞTIĞI O HASTANELER

🔴Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ
🔴Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatice KIRIM
🔴TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM
🔴Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR
🔴Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN
🔴Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN
🔴Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİ
🔴Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI
🔴Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ
🔴11 Hastanenin Hasta takibini yapan Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI
🔴11 Hastanenin Hasta takibini yapan Hemşire: Hasan Basri GÖK

SON DAKİKA