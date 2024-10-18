Yeni doğan bebek çetesi doktorları kim? Bebek çetesi hastane isim listesi

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete Türkiye'nin gündeminde! 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor. İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı. Peki yeni doğan bebek çetesinin doktorları kim? İşte çete üyeleri ve çalıştıkları hastanelerin listesi...