Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete Türkiye'nin gündeminde! 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor. İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı. Peki yeni doğan bebek çetesinin doktorları kim? İşte çete üyeleri ve çalıştıkları hastanelerin listesi...
Yeni doğan bebek çetesi doktorları kim? Bebek çetesi hastane isim listesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan karanlık çete Türkiye'nin gündeminde! Peki yeni doğan bebek çetesinin doktorları kim? İşte çete üyeleri ve çalıştıkları hastanelerin listesi...
İÇİNDEKİLER
İşte kan donduran olayın ardındaki çete liderlerinin isimleri
ÖRGÜT LİDERİ: Dr. FIRAT SARI
ÖRGÜT YÖNETİCİSİ: Dr. İLKER GÖNEN
ÇETENİN DİĞER ÜYELERİ
Giyasettin Mert ÖZDEMİR (Ambulans şoförü)
Renas KILIÇ
Serdar YÜKSEL
Fehmi ALPEREN
Hakan Doğukan TAŞÇI
Hasan Basri GÖK
Deniz KORKMAZ
Enes Kaan BÖLÜKBAŞI
Hüseyin GÜNERHAN
Sümeyye Nur ARSLAN
Cansu AKYILDIRIM
Mehtap SAYAR
İŞTE ÇETE ÜYELERİNİN ÇALIŞTIĞI O HASTANELER
🔴Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ
🔴Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatice KIRIM
🔴TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM
🔴Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR
🔴Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN
🔴Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN
🔴Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİ
🔴Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI
🔴Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ
🔴11 Hastanenin Hasta takibini yapan Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI
🔴11 Hastanenin Hasta takibini yapan Hemşire: Hasan Basri GÖK