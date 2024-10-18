Deprem bölgesinde 101 bin konut hak sahiplerine teslim edildi!

Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı. 6 Şubat 2023'te sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Felaketin hemen ardından ise yaraların sarılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. 7 gün 24 saat yapılan çalışmalarda enkaz kaldırıldı. Geçici yaşam alanları hazırlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGEYE GİDECEK

En önemlisi depremzedeler için kalıcı konutlar için ilk kazma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sık sık bilgi aldığı konu hakkında yerinde incelemelerde bulunacak. Yakın zamanda bölgeyi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası tamamlanan konutların teslim programlarına katılacak.

GELECEK YIL DA 417 BIN 543 KONUT

Konut teslimleri yapılırken yenileri için de ihaleler yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda son 3 ayda 66 bin 403 konut, köy evi ve işyerinin ihalesi yapıldı. Şimdiye kadar yapımı tamamlanan 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2024'ün sonuna kadar ise 199 bin 20 konut, 2 bin 668 ticari alan olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Bu adımlar 2024 yılıyla da sınırlı kalmayacak, Bu kapsamda 2025 yılının sonuna kadar 417 bin 543'ü konut 35 bin 391'i ticari ünite olmak üzere 452 bin 934 bağımsız bölüm daha inşa edilerek depremzedelere teslim edilecek.