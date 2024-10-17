Yenidoğan Çetesi’nin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı

Korkunç şebeke, 12 bebeğin ölümüne yol açtı. Karşılığında ise 1 milyar TL'lik vurgun yaptı. Skandal ortaya çıkınca telefon görüşmelerine bakıldı. İşte o diyaloglar, herkesi şoka uğrattı:

Hemşire Hasan Basri G.: Aileye 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mudur?

Hemşire Hakan Doğukan T.: Tamam ama bebek çok dayanmaz.

H.B.G: "Bak a... s... o çocuk ölecek!

H.D.T: Sevkini hızlıca yapalım, ölürse başımıza sıkıntı olacak.

H.B.G: Sen çocuğu 1 gün yaşat. Bugün parayı alacağım. Alem yaparız, o parayı kurtarayım.

KATİL DOĞANLAR: PARA İÇİN 12 BEBEĞİ ÖLDÜRDÜLER

Başını iki doktorun çektiği çete, yeni doğan sağlıklı bebekleri boş yere yoğun bakıma yatırdı. Kullanılmamış ilaçları kullanılmış gibi gösterip 1 milyar TL'lik vurgun yaptı. Telefon konuşmaları ise caniliği ortaya çıkardı: Çocuğu bugün yaşat. Aileden para alacağım, alem yaparız!

Vicdanlar bu kez yeni doğan vurgunuyla sarsıldı. Fırat S. ve İ.G. adlı iki doktorun kurduğu çete, bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere yolladı. Haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin ölümüne yol açtı. Örgüt lideri ve diğer 45 şüpheli hakkında toplam 1775 yıl hapis cezası talep edilirken çetenin konuşmaları da teknik takibe takıldı. Hemşire Hasan Basri G.'nin hesabına, doktor Fırat S. tarafından 7 ayda 222 bin 880 lira yatırıldığı anlaşıldı. Basri G.'nin, yeni doğan bebek için "Öldür" talimatı verdiği hemşire Mehtap S.'nin hesabına ise 31 bin 218 lira aktarıldı. Hasan Basri G. ve Mehtap S. ile irtibatlı olarak çalışan bebek hemşiresi olan Cansu A.'nın ise 90 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı. Hemşire Hasan Basri G.'nin başka bir hastanedeki hemşire Hakan Doğukan T. ile olan diyaloğu da tüyler ürpertti:



Hakan Doğukan T: Bu sevk olacak hastayla ilgili bilgi var mı?

Hasan Basri G: Gelecek haber ondan bugün. Konuştum anasıyla babaannesiyle.

H.D.T: Ödeme için mi? H.B.G: Kanka ben onu halledeceğim. Yüz elli bin fiyat çekeceğim. Uygun mudur?

H.D.T: Tamam ama çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış sabah kötüleşmiş kaymış yine.

H.B.G: Bak a... s... dedim o çocuk ölecek rüyamda gördüm dedim.

H.D.T: Satürasyonu 10'a kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak.

H.B.G: Doğukan sen çocuğu yaşat tamam mı? Ben gidip babayla anayla görüşeceğim. Parayı alacağım. Kanka bugün bir âlem yaparız o parayla.

Başını iki doktorun çektiği çete, yeni doğan sağlıklı bebekleri boş yere yoğun bakıma yatırdı. Kullanılmamış ilaçları kullanılmış gibi gösterip 1 milyar TL'lik vurgun yaptı. Telefon konuşmaları ise caniliği ortaya çıkardı. OĞUZHAN UYSAL