Başkan Erdoğan, Barzani’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi ağırladı. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliği bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekûn bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını vurguladı. Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgenin ekonomik kalkınmasına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağını, bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağını aktardı. Erdoğan, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini hatırlattı.

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