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Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’yi kabul etti. Görüşmede terör örgütüne karşı işbirliği teyit edildi. Erdoğan, Barzani'yi kabulünde Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak'ın ve Irak halkının daima yanında olacağını vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Başkan Erdoğan, Barzani’yi kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi ağırladı. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliği bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekûn bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını vurguladı. Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgenin ekonomik kalkınmasına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağını, bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağını aktardı. Erdoğan, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini hatırlattı.

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