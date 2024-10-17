SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Özer Aci: Eylok Tok ve oğlunu havalimanında bekleyeceğim

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ABD mahkemesinin Timur Cihantimur'un iadesini ertelemesine tepki göstererek, önümüzdeki hafta yüzde yüz iade kararı çıkacağına inandığını söyledi. Aci, Cihantimur'un havalimanında kendisini bekleyeceğini ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Özer Aci: Eylok Tok ve oğlunu havalimanında bekleyeceğim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Plastik Cerrah Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz araba kullandı. Kaza yaptı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldı. 4 ay önce annesiyle yakalanıp tutuklandı. 17'lik katilin önceki gün Türkiye'ye iade davası vardı. Savcılık Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Hakim ise kararını yazılı savunma sonrası vereceğini açıkladı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise şu açıklamayı yaptı: İade edileceklerine inanıyorum. Elleri kelepçeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecekler, havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA