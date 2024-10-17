Özer Aci: Eylok Tok ve oğlunu havalimanında bekleyeceğim

Plastik Cerrah Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz araba kullandı. Kaza yaptı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldı. 4 ay önce annesiyle yakalanıp tutuklandı. 17'lik katilin önceki gün Türkiye'ye iade davası vardı. Savcılık Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Hakim ise kararını yazılı savunma sonrası vereceğini açıkladı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise şu açıklamayı yaptı: İade edileceklerine inanıyorum. Elleri kelepçeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecekler, havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım.

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