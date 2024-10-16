Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi davasında ara karar

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davanın görülmesine Boston'da devam edildi. Mahkeme, Türkiye'ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı. Yargıç Donald L. Cabell, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Savcının dosya ile çok yakından ilgilendiğini belirten Aci ailesinin avukatı Burak Erden, "Bir hafta sonra bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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