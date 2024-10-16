Başkan Erdoğan: İsrail’in soykırımı Lübnan’a uzandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AK Parti, 'Filistin'in Geleceği Konferansı' düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılarak önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, İsrail yayılmacılığının nereye uzanacağını tahmin ettiklerini belirtip "Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

"MAZLUMLARLA DAYANIŞMA"

Başkan Erdoğan şunları söyledi, "İsrail, Filistin topraklarının yüzde 85'ini işgal etmiş durumdadır. Sadece Nekbe'de sürgün edilen Filistinli sayısı 1 milyona yaklaşıyor. Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı taktirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz. İsrail'e somut tedbirler alan tek devletiz. Önce 54 kalemde ardından da bütün kalemlerde İsrail ile ticari ilişkiyi durdurduk. 9,5 milyarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik."

"TİCARETTEN VAZGEÇTİK"

İnsani yardımların toplam miktarı 54 bin tonu aştı. Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülkedir. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Milletimiz boykot ve protesto gösteriyle katliama tepkisini ortaya koyuyor. Vatan topraklarını kahramanca savunan Filistin halkının yanında sapasağlam duruyoruz ve duracağız. Filistin devleti kurulana dek mücadeleyi devam ettireceğiz.