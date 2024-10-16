PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan: İsrail'in soykırımı Lübnan'a uzandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AK Parti, 'Filistin'in Geleceği Konferansı' düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılarak önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, İsrail yayılmacılığının nereye uzanacağını tahmin ettiklerini belirtip "Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Başkan Erdoğan: İsrail’in soykırımı Lübnan’a uzandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AK Parti, 'Filistin'in Geleceği Konferansı' düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılarak önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, İsrail yayılmacılığının nereye uzanacağını tahmin ettiklerini belirtip "Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

"MAZLUMLARLA DAYANIŞMA"

Başkan Erdoğan şunları söyledi, "İsrail, Filistin topraklarının yüzde 85'ini işgal etmiş durumdadır. Sadece Nekbe'de sürgün edilen Filistinli sayısı 1 milyona yaklaşıyor. Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı taktirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz. İsrail'e somut tedbirler alan tek devletiz. Önce 54 kalemde ardından da bütün kalemlerde İsrail ile ticari ilişkiyi durdurduk. 9,5 milyarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik."

"TİCARETTEN VAZGEÇTİK"

İnsani yardımların toplam miktarı 54 bin tonu aştı. Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülkedir. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Milletimiz boykot ve protesto gösteriyle katliama tepkisini ortaya koyuyor. Vatan topraklarını kahramanca savunan Filistin halkının yanında sapasağlam duruyoruz ve duracağız. Filistin devleti kurulana dek mücadeleyi devam ettireceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda görüşmeler ertelendi!
Klon IMEI’ler bir bir kapanıyor! Yurtdışından telefon alacaklar dikkat! Kaçak telefon devri son erdi
Asgari ücrete enflasyon ayarı: Hangi formüller gündemde? Süreç nasıl olacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Hepsi hileli... Sabri Akın vatandaşın sağlığıyla oynadı: İşte o zeytinyağı markaları!
Mourinho daha iyisini istiyor! Milli ara sonrası Fenerbahçe’de değişim
Herkes Okan Buruk dedi ama Hadise’nin yeni aşkı bambaşka çıktı! İlk kez görüntülendiler
Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu: Ayakları simsiyahtı | Dikkat çeken elbise detayı
Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu
Başkan Erdoğan Ankara’daki taksi durağını ziyaret etti
Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada flaş gelişme: Tutukluluğuna devam kararı
Koç Üniversitesi’nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı!
Balkanların FETÖ’sü Baba Mondi’den soykırımcı İsrail’e açık destek: Ben onların kardeşiyim
CANLI | Pentagon duyurdu: THAAD Tel Aviv’e ulaştı! Hizbullah’tan savaş ilanı
Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık
SON DAKİKA