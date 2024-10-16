17 Ekim bugün hangi illerde okullar tatil? TATİL OLAN İLLER SON DAKİKA: Malatya, Şanlıurfa, Tunceli, Adıyaman, Elazığ...

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Malatya, 5.9 büyüklüğündeki şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremin merkez üssü Kale ilçesi olarak belirlendi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Diyarbakır, Elazığ ve çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Vatandaşlarda paniğe yol açan sarsıntının ardından bölgedeki son durum merak ediliyor. Özellikle "Malatya'da okullar tatil mi?" sorusu gündemin önemli konularından biri haline geldi. İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede şiddetli bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Elazığ'ın ağırlıklı olarak hissettiği deprem Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'i etkiledi.