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Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde “Narin’in cesedini amca Salim Güran’dan aldım” deyip Narin’i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, olay günü 23 plakalı kırmızı Şahin’iyle bir çiftlik kamerasına yakalandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!

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Narin'in cansız bedenini 23 plakalı kırmızı aracıyla gömmeye götürürken ortaya çıkan yeni görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın bunları yaparken yalnız olduğu gözleniyor. Yeni görüntüler, bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim edildi.

HEP FARKLI SÖYLEDİ
3 kez ifade veren Nevzat Bahtiyar'ın amca Salim Güran ile buluşmasını ve Narin'in cansız bedenini aldığı yeri farklı söylemesi akıllarda soru işaretine neden oldu. Bu nedenle Narin'in katilinin kim olduğu henüz aydınlanamadı. Bahtiyar'ın Eğertutmaz Deresi üzerindeki köprüden yola bağlandığı anların çevredeki bir çiftliğe ait kamera tarafından kaydedildiği öğrenildi.

Dereye giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuvaldaki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresinde gömdüğü tespit edildi. Narin cinayetinde büyük bir öneme sahip görüntülerde yaşanan sıkıntıya rağmen TÜBİTAK'taki 'özel ekip' görüntüleri çözmek için çalışıyor.

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Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! Şifreli CD savcılıkta... İşte Nevzat Bahtiyar'ı yakalatan çiftlik | Bakan Tunç'tan flaş açıklama

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