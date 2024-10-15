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Demet Tuncer'in okulunun karanlık dehlizleri!

'CIA Bana ajanlık teklif etti' diyen ve Çocuklar Duymasın dizisinde 'Mary' karakterini canlandıran Demet Tuncer, teklifini okulundaki öğretim üyesinden aldığını belirtti. Tuncer'in okuduğu okul Türkiye'de de yalnızca bir email adresiyle temsil ediliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Demet Tuncer’in okulunun karanlık dehlizleri!

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'CIA Bana ajanlık teklif etti' diyen ve Çocuklar Duymasın dizisinde 'Mary' karakterini canlandıran Demet Tuncer, teklifini okulundaki öğretim üyesinden aldığını belirtti. Tuncer'in okuduğu okul Türkiye'de de yalnızca bir email adresiyle temsil ediliyor. Temsilciler çocukları seçip devşiriyor ve tüm eğitimleri 'bursla' sağlanıyor. Ve ülkelerine dönerken de 'tembihleniyor'.



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