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MSB paylaştı! Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini duyurdu. Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 16:59
MSB paylaştı! Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini bildirdi.



ÇOK SAYIDA SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzemenin ele geçirildiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, malzemelerin kullanılmaz hale getirildiğini ifade etti.

Teröristlerin inlerine iniliyor!

Bölgede ele geçirilen malzeme şu şekilde:

1 adet RPG-7 tanksavar silahı,
1 adet AT-4 tanksavar silahı,
1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
5 adet AK-47 piyade tüfeği,
6 adet el bombası,
15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
13 adet sevk fişeği,
1 adet Yaesu telsiz,
2 adet dinleme cihazı,
2 adet hilti,
1 adet fotoğraf makinesi,
2 adet Kindle,
1 adet güç kaynağı,
2 adet jeneratör,
2 adet termal silah dürbünü,
1 adet lazer mesafe ölçme cihazı,
1 adet dürbün,
Çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler.

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