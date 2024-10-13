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Kızıyla oynarken fark etti! Erken tanıyla hayatı kurtuldu

Çiğdem Telli, bir yıl önce kızıyla oyun oynarken onun dirseği kazara göğsüne çarpınca bir kitle fark etti. Hemen doktora başvuran Telli, tümör olduğunu öğrenince tedaviye başladı. Bir yıl süren tedavinin ardından meme kanserini atlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Kızıyla oynarken fark etti! Erken tanıyla hayatı kurtuldu

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Çiğdem Telli 1 yıl önce kızıyla oynarken, kızının dirseğine çarpmasıyla göğsünde bir ağrı yaşadı. Bunun üzerine eliyle yaptığı kontrolde kitle fark eden 33 yaşındaki Telli, doktora gittiğinde meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapiye başlayan Telli, saçlarını kaybetmeye başladığını ve kabullenme sürecinin zorluklarını anlattı. 1 yıl süren tedavi ile kanseri yenen Telli, sağlığına kavuştu. Tanıyı koyarak Telli'nin ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eser, "Erkenden tanısını koyarak, tümörün yapısını ve hastanın da genç olmasını dikkate alarak önce kemoterapi tedavisi uyguladık. Çok iyi yanıt verdi. Daha sonra da ameliyatını yaptık. Ameliyatta patoloji sonucunda tam yanıt olduğunu, yani hiç canlı hücre kalmadığını gördük. Çiğdem Hanım kanseri tamamen yendi" dedi.

'MÜCADELEM BAŞLADI'
Kanseri yenen Çiğdem Telli de "Hastalığı kabul etmek de benim için zor oldu. Bu konuda en büyük desteği ailem, eşim ve kızım verdi. Onların sayesinde kabullenme sürecini atlattım. Aldığım ağır kemoterapiler nedeniyle saçlarımı kaybetmiştim. Erken tanı sayesinde bir sene içinde meme kanserini yendim. Kızım sayesinde ben kitleyi erken fark ettim ama kadınlar işi şansa bırakmasın, ayda bir kendilerini elle muayene etsinler" diye konuştu.

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