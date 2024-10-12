Köfteci Yusuf’ta domuz eti çıkınca paniğe kapılan vatandaş Diyanet’i aradı!

Türkiye, Köfteci Yusuf skandalıyla sarsıldı. Köfte ve dönerde domuz eti çıkması üzerine restoranlar boş kaldı. İade kuyrukları yaşandı. Bir taraftan da şirkete komplo kurulabileceği iddiaları ortaya atıldı.



Ancak en yoğun mesaiyi Diyanet yaptı. Köfteci Yusuf'ta yemek yiyenler, Alo Fetva Hattı'nı aradı. "Oradan yemek yedik, günah mı işledik?" diye

danıştı. Diyanet, herkesin içini rahatlattı: Günah sayılmaz, üzülmeyin...

60 LİRADAN UCUZ LAHMACUN YEMEYİN

Uzmanlar, vatandaşı uyardı! 50-60 TL'den ucuz lahmacunun asla sağlıklı olmayacağını vurguladı.