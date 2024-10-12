Hastane çetesi skandalı: 12 bebek ölümüne neden oldu

İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Skandal olay, yeni doğum yapan bir annenin, bebeğinin 14 gündür kendisine gösterilmediği, süt bile veremediği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç You- Tube hesabında yer alan habere göre yenidoğan ünitesinde doktorların bir çete kurduğunu ve bu çetenin ve doktorların SGK'yı nasıl dolandırdığını anlattı. Hastanelerde hasta olmayan bebeklerin küvözde tutulduğu, 12 bebeğin bu nedenle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

ANNE GÖREMEYİNCE ANLAŞILDI

Erdinç boş özel hastanelerden bahsediyoruz diyerek olayı şunları anlattı:

"Mali Şube Müdürü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmalar sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı. Yoğun bakım üniteleri dolsun diye, günlüğü sadece 8 bin TL'ye fatura edebilmek için 14 gün boyunca, hastanelerde yatmaması gerek bebeklerin hastanede yatırıldığı ve bu çetenin, doktorların da yer aldığı, 1 milyarın üzerinde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

"TEK BİR HEMŞİRE BAKIYOR"

Ama çeteyle anlaşmalı olan ve içinde malzemeleri eksik olan hastaneler var. O hastanelere dolduruyorlar sürekli. 22 yaşında bir hemşire yardımcısı var. Diyor ki ben bu bebeklerden birine bir şey olurse ne yapacağım. Doktoru ararsın diyorlar. Kaya bebek fenalaştı ne yapacağım diyor. Diyorlar ki ex olursa fişi çek. Hastaneler İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da Bebek ölümlerini inceliyorlar."