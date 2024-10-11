Resmi Gazete 'de yayımlanan TBMM kararına göre; kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine için araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 10.10.2024 tarihli 6'ncı Birleşiminde karar verilmiştir.





KOMİSYONUN AMACI NE OLACAK?

Komisyonun amacı, Türkiye genelinde artış gösteren kadına yönelik şiddet vakalarının nedenlerini araştırmak, bu sorunun ortadan kaldırılması için çözüm önerileri sunmak ve mevcut yasal düzenlemelerin etkilerini değerlendirmek olacak. 22 üyeden oluşacak komisyon, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden seçilecek.

Komisyonun başkan, başkan yardımcısı ve kâtip üyeleri belirlendikten sonra çalışmalarına başlayacağı ve üç ay boyunca görev yapacağı açıklandı. Bu süreçte komisyon, şiddet mağdurlarının yaşadığı sorunları, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının önerilerini dinleyecek, uzmanlardan bilgi alacak ve şiddetle mücadele eden kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacak.

Kadına şiddetin önlenmesi amacıyla kurulacak bu komisyonun, hem toplumsal farkındalığı artırması hem de kalıcı ve etkili çözüm yolları sunması bekleniyor. TBMM'nin bu girişimi, kadına karşı şiddetin son bulması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.