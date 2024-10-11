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Savcıya makamında ölümle tehdit: 9 şüpheli gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 22:45 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 23:15
Savcıya makamında ölümle tehdit: 9 şüpheli gözaltına alındı

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, birkaç özel hastanenin bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Y.E'ye telefonla ulaşan avukat A.A'nın, soruşturmayla ilgili tehdit içerikli konuşmalar yaptığı aktarıldı.

Savcıya makamında ölümle tehdit: 9 şüpheli gözaltına alındı (AA)Savcıya makamında ölümle tehdit: 9 şüpheli gözaltına alındı (AA)

Bunun üzerine Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Teknik ve fiziki takiple yasal dinlemelerde elde edilen kayıtlardan yola çıkılarak şüpheliler tespit edilmiş, yakalama kararları uyarınca 9 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında ayrıca biri ruhsatsız iki tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Savcıya makamında ölümle tehdit: 9 şüpheli gözaltına alındı (AA)Savcıya makamında ölümle tehdit: 9 şüpheli gözaltına alındı (AA)

OLAY

Alınan bilgiye göre şüpheli avukat A.A, "Yeni Doğan" isimli çeteye yönelik soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüştü.

Çeteye yönelik dava kapsamında bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağını belirten avukat A.A, savcının ailesinin yaşadığı yerleri de söyleyip, onlara da zarar verilebileceği tehdidinde bulundu.

Bu planın, "Papa suikastı" gibi birçok olayı gerçekleştiren güçlü bir silahlı grup tarafından yapıldığını söyleyen A.A, savcıya neticede öldürüleceğini iletti.

Savcıya makamında ölümle tehdit: 9 şüpheli gözaltına alındı (AA)Savcıya makamında ölümle tehdit: 9 şüpheli gözaltına alındı (AA)

Bu tehditler üzerine soruşturma başlatılırken, diğer yandan savcının yakınlarının özel bilgilerine ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapıldı.

Avukat A.A'nın irtibatlı olduğu tespit edilen M.K Z. hakkında da fiziki ve teknik takip kararı alınmasının ardından olayın delillendirilmesi için savcının odasına kayıt cihazı yerleştirildi.

Şüpheli M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınırken, şüphelinin daha sonra 3 isimle daha görüştüğü belirlendi.

Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sorgulandığı tespit edildi.

Jandarma personelinden 2'si ifadeye çağrılırken, başka ilde görevli bir jandarmanın ifadesinin alınması için bulunduğu ilin başsavcılığına talimat yazısı gönderildi.

Soruşturma kapsamında avukat A.A. ile M.K.Z'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

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