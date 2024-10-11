Savcıya makamında ölümle tehdit: 9 şüpheli gözaltına alındı (AA)



Bu tehditler üzerine soruşturma başlatılırken, diğer yandan savcının yakınlarının özel bilgilerine ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapıldı.

Avukat A.A'nın irtibatlı olduğu tespit edilen M.K Z. hakkında da fiziki ve teknik takip kararı alınmasının ardından olayın delillendirilmesi için savcının odasına kayıt cihazı yerleştirildi.

Şüpheli M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınırken, şüphelinin daha sonra 3 isimle daha görüştüğü belirlendi.

Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sorgulandığı tespit edildi.

Jandarma personelinden 2'si ifadeye çağrılırken, başka ilde görevli bir jandarmanın ifadesinin alınması için bulunduğu ilin başsavcılığına talimat yazısı gönderildi.

Soruşturma kapsamında avukat A.A. ile M.K.Z'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.