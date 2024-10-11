Oğuz Murat Aci’nin eşi ABD’li hakime mektup yazdı

İstanbul'da geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen kaza Türkiye gündemini salladı. Ünlü estetik cerrah Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un oğlu olan Timur Cihantimur, annesinin aracıyla kaza yaptı. 16 yaşındaki Timur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Teslim olmak yerine annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Yakalandı. Tutuklanan ana-oğulun önceki gün iade davası vardı. Cihantimur'un iadesi bir kez daha ileri bir tarihe bırakıldı. Aci Ailesi'nin avukatı Burak Erden, mahkemeye Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci tarafından yazılmış mektupları sundu. Aci'nin sözleri herkesi ağlattı:

Oğuz iyi bir eş ve 1.5 yaşındaki çocuğumun babasıydı. Kocam artık yok ve ben bir daha asla bütün olmayacak bir hayatın parçalarını toplamak zorundayım. Bu adaletsizliğin devam etmesine izin vermemenizi rica ediyorum. Genç adamın ve annesinin iadesi sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda ahlaki bir zorunluluktur.