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Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndaki boş kalan 3 üyelik için yapılan seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o üyelerin isimleri...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 01:27 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 01:27
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan 3 üyelik için seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan 3 üyelik ilgili kanunun 21'inci maddesine göre 10 Ekim tarihli Genel Kurul'un 6'ncı birleşimde seçim yapıldı. Boş bulunan üyeliklere Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Tamer Aksoy, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grubundan Bayram Arslan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.

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