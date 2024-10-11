Başkan Erdoğan Pelin Karaca’nın ailesini arayıp taziyelerini iletti

Manisa'da Pelin Karaca, 17 Eylül'de "Çarşıya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Geri dönmeyince endişelenen ailesi polisi aradı. Genç kızın komşusu Ali Uysal tarafından öldürülüp Uşak'ta ormana gömüldüğü saptandı. Katil yakalandı ve tutuklandı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Tayyip Erdoğan, Karaca'nın annesi Nihal Karaca ve babası Nuh Karaca ile telefon görüşmesi yaptı.

'HAYALİ SİZİNLE GÖRÜŞMEKTİ'

Başkan Erdoğan, "Bütün ailenin başı sağ olsun, Pelin kızımız ile ilgili aldığımız haber bizleri yürekten dağladı. Allah kendilerine sabırlar versin. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun. Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" dedi. Anne Nihal Karaca ise Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Kızımın en büyük hayali sizinle görüşmekti, Alaşehir'e gelin, misafirimiz olun" dedi.