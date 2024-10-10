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Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul Büyükçekmece'de, polis memuru Cihat Ermiş'i ihbar üzerine gittiği ikamette silahla ateş edip şehit eden sanık Muhammet Berke Çorak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:02
Polis memuru Cihat Ermiş’i şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Polis memuru Cihat Ermiş'i ihbar üzerine gittiği ikamette silahla ateş edip şehit eden sanık Muhammet Berke Çorak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Çorak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, Ermiş'in eşi Nilüfer, annesi Sare ve babası Şefik Ermiş ile taraf avukatları da yer aldı.

Müşteki eş Ermiş, dün eşinin ölüm yıl dönümü olduğunu söyledi.

TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKMESİN
Doğum günü olan oğlunun her gün kendisine babasını sorduğunu dile getiren Ermiş, "Sanık şu an ağlıyor ama inanmıyorum. Timsah gözyaşları dökmesin. Eşimle birlikte biz de toprağın altında yatıyoruz. Biz, sadece yeryüzünde kaldık. Sanığın nefes alıyor oluşu zoruma gidiyor." dedi.

Şehit polis memurunun annesi Sare Ermiş ise oğluyla kavuşmasının mahşere kaldığını belirtti.

Polis memuru Cihat Ermiş (AA)Polis memuru Cihat Ermiş (AA)

Torununun babasız kaldığını anlatan Ermiş, sanığın ömür boyu hapiste kalmasını istediğini kaydetti.

Son sözü sorulan sanık Muhammet Berke Çorak, kendini korumak için böyle bir şey yaptığını iddia ederek, "Kolluk kuvvetlerine direnen birisi değilim. Böyle bir şey olacağını bilseydim yapmazdım. Ben böyle bir insan değilim. Şehit hepimizin şehididir." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çorak'ı "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, ayrıca sanığı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cihat Ermiş'in de içinde yer aldığı polis ekibinin ihbar üzerine 9 Ekim 2023'te şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın bulunduğu Muratpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiği anlatılmıştı.

Maktulün, kapıyı "polis" şeklinde seslenerek çaldığı, telefona da cevap vermeyen şüphelinin can güvenliğinden endişe edildiği ve yardım amacıyla özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiği belirtilmişti.

İddianamede, şüphelinin silahla iki kez ateş ettiği polis memuru Ermiş'in hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

32 ayrı suçtan kaydı bulunmuştu! Polis memuru Cihat Ermişi şehit eden katil Muhammet Berke Çorak hakkında müebbet hapis talebi! Husumetlilerim sandım32 ayrı suçtan kaydı bulunmuştu! Polis memuru Cihat Ermişi şehit eden katil Muhammet Berke Çorak hakkında müebbet hapis talebi! Husumetlilerim sandım
32 ayrı suçtan kaydı bulunmuştu! Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden katil Muhammet Berke Çorak hakkında müebbet hapis talebi! "Husumetlilerim sandım"

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