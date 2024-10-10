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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Suçlular aramızda dolaşamayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili "Neşteri vuracağız" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Suçlular aramızda dolaşamayacak

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Kriminal tiplerin sokakta dolaşmaması gerekiyor. Adalet sistemimizde yanlışlık varsa çözeceğiz.
Hiçbir diyalogdan kaçınmayız. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin anlaşılmasını ümit ediyoruz.
İsrail, siyonist bir terör örgütüdür. Nihai hedefinin neresi olduğunu görüyoruz.

İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "vadedilmiş topraklar" hezeyanının varacağı yerin büyük bir hüsran ve hezimet olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. "İsrail bir siyonist terör örgütüdür" deyip şu önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki katliamlarda 50 bin kişi hayatını kaybetti. Netanyahu ve cinayet şebekesi ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli maceralara atılmaktadır. Nihai hedefin neresi olduğunu çok net görebiliyoruz. Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır.

İsrail bir siyonist terör örgütüdür. Bu vahşet, Batılı ülkelerin güçlü desteğiyle işlenmektedir. Sahne önünde ateşkesten bahsedenler, sahne arkasında İsrail'e her türlü silah, mühimmat ve istihbarat desteğini vermeye devam ediyor. Hepsi birbiriyle aynı... Gazze Kasabı Siyonist Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesi ve dakikalarca alkışlanması bunun en net örneğidir. Tarih bu kara tabloyu asla unutmayacaktır.

Tek başımıza kalsak dahi asil duruşumuzu asla bozmayacağız. Zalimler karşısında susmayacağız. Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize buradan dayanışma mesajlarımızı gönderiyor, her zaman yanlarında olacağımızı gösteriyoruz. İnsani yardımlarımızı daha da artıracağız.

KATZ KAFALIYA SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir" dedi.

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