Milli Görüş’ün lider isimlerinden Recai Kutan, dün son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan (94), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kutan için dün Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törene Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı. Cenaze Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.