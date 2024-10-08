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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 21:19 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 21:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye’de İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa’yı kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı kabul etti. (İletişim Başkanlığı X / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı kabul etti. (İletişim Başkanlığı X / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti."

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