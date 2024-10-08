Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı kabul etti. (İletişim Başkanlığı X / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti."

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