İki kadını katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez konuştu

İSTANBUL'DA Semih Çelik isimli erkeğin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesinin öfkesi sürerken, katil Çelik'in annesi konuştu. Oğlu için çok çabaladığını ama sonuç alamadığını söyleyen anne, İkbal Uzuner'in ailesini de uyardığını anlattı.

İKBAL'İN AİLESİNİ UYARDIM

Anne yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde oğlumu kaybettim. Doktor doktor gezdirdim, hepsi kayıtlarda vardır. İyi bu çocuk, ergenlik psikolojisi dediler. Oğlumun durumunu fark edince ben İkbal'in ailesine 'Kızınızı uzak tutun, götürün kızı izinizi kaybettirin' dedim" ifadelerine yer verdi. "Ben bir anneyim kim ister evladı böyle bir olaya karışsın. Gencecik manken gibi kızlar toprak oldu. Keşke kendini yaksaydı kızlara bir zarar vermeseydi" diyen anne, "Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. 'Bir şeyi yok' dediler. Ben çırpındım, yandım, bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUM

"Olay günü Semih beni görüntülü olarak aradı" diyen anne; "Semih'e 'Oğlum ne yapıyorsun, nasılsın?' dedim. 'Anne iyiyim, Ayşenur yanımda. Şimdi lavaboda, çekiniyor, ekrana girmek istemiyor" dedi. Biraz sağdan soldan sohbet ettik, kapattı. Hiçbir anormallik sezmedim. Oğluma ne olduysa pandemi sonrası uyuşturucu kullanımında oldu" sözlerini kullandı.