Siyasetin hafızası Recai Kutan hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Recai Kutan, dün 94 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taziye mesajında, "Kurucu Genel Başkanımız, M. Recai Kutan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin teessürle öğrendim. Ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.