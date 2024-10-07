Başkan Erdoğan liderlik edecek! AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem Gazze ve Lübnan | İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)



BAKAN FİDAN VE GÜLER MECLİS'E SUNUM YAPACAK Öte yandan 8 Ekim'de Meclis'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini 'İsrail Tehdidi' başlıklı bir oturum toplantısı yapacak ve bu toplantıda mercek altına alınacak konularda Merkez Yürütme Toplantısı'nda istişare edilecek konular arasında olacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)



EKONOMİ DE MASADA



AK Parti'nin gündeminde elbette ekonomide olacak. Dar gelirli vatandaşların hem de emeklilerin alım gücünü yükseltecek adımlarda değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyatla mücadelede yapılabilecekler istişare dilecek.