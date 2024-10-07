Başkan Erdoğan liderlik edecek! AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem Gazze ve Lübnan | İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)
BAKAN FİDAN VE GÜLER MECLİS'E SUNUM YAPACAK
Öte yandan 8 Ekim'de Meclis'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini 'İsrail Tehdidi' başlıklı bir oturum toplantısı yapacak ve bu toplantıda mercek altına alınacak konularda Merkez Yürütme Toplantısı'nda istişare edilecek konular arasında olacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)
EKONOMİ DE MASADA
AK Parti'nin gündeminde elbette ekonomide olacak. Dar gelirli vatandaşların hem de emeklilerin alım gücünü yükseltecek adımlarda değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyatla mücadelede yapılabilecekler istişare dilecek.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)
KONGRE VE TAKVİM SÜRECİNDE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK
AK Parti'nin 8. Olağan Kongre sürecinde de takvim işlemeye devam ediyor. 12 Ekim'de de belde ve ilçe kongreleri olacak. MYK toplantısında da Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre takvimini ve süreçte atılacak adımları bir sunumla anlatacak.