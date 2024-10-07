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Başkan Erdoğan liderlik edecek! AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem Gazze ve Lübnan | İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantının ana gündemi ise Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım ve İsrail'in Lübnan'a olan saldırıları olacak. Öte yandan emekli ve dar gelirlilerin alım gücünü yükseltecek adımların da görüşülmesi bekleniyor. İşte kritik MYK'ya ilişkin tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:08 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:08
Başkan Erdoğan liderlik edecek! AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem Gazze ve Lübnan | İşte masadaki konular

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi maddesi ise Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım ve İsrail'in Lübnan'a olan saldırıları olacak.

Öte yandan dar gelirli vatandaşların hem de emeklilerin alım gücünü yükseltecek adımlarda değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti MYK toplanıyor


ANKARA'NIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

A Haber Muhabiri Kübra Bal, kritik MYK öncesi toplatının detaylarını paylaştı.

A Haber Muhabiri Kübra Bal, kritik MYK öncesi toplatının detaylarını paylaştı ( Takvim.com.tr ekran görüntüsü)A Haber Muhabiri Kübra Bal, kritik MYK öncesi toplatının detaylarını paylaştı ( Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Bal şu ifadelere yer verdi:

Başkan Erdoğan saat 14'te partisinin Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesi ise 1 yıldır süren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)
ANA GÜNDEM GAZZE VE LÜBNAN

Hem Gazze'de akan kanın durdurulması hem de İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a saldırılması bu toplantıda değerlendirilecek. İsrail'in Beyrut'ta saldırmasıyla birlikte Ankara'dan "Lübnan'ın yanındayız" destek mesajı verilmişti. İşte bu destek mesajının mahiyeti aynı zamanda bölgede Türk vatandaşlarının güvenliği gibi sıcak başlıklarda toplantının gündem maddeleri arasında olacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)

BAKAN FİDAN VE GÜLER MECLİS'E SUNUM YAPACAK

Öte yandan 8 Ekim'de Meclis'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini 'İsrail Tehdidi' başlıklı bir oturum toplantısı yapacak ve bu toplantıda mercek altına alınacak konularda Merkez Yürütme Toplantısı'nda istişare edilecek konular arasında olacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)

EKONOMİ DE MASADA

AK Parti'nin gündeminde elbette ekonomide olacak. Dar gelirli vatandaşların hem de emeklilerin alım gücünü yükseltecek adımlarda değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyatla mücadelede yapılabilecekler istişare dilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)

KONGRE VE TAKVİM SÜRECİNDE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti'nin 8. Olağan Kongre sürecinde de takvim işlemeye devam ediyor. 12 Ekim'de de belde ve ilçe kongreleri olacak. MYK toplantısında da Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre takvimini ve süreçte atılacak adımları bir sunumla anlatacak.

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