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Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e destek veren Batı'ya tepki gösteren Çelik, "Guterres'i istenmeyen adam ilan etti. Soykırımcı katiller şebekesi ile karşı karşıyayız. Gazze'ye diz çöktüremeyen İsrail uluslararası kurumlara diz çöktürüyor." dedi. Başkan Erdoğan surdaki cinayetle ilgili toplantıda talimatlar verdiğine dikkat çeken Çelik, kesinlike cezasızlık algısına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:08 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:47
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Ekran görüntüsü/Takvin.com.tr)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Ekran görüntüsü/Takvin.com.tr)

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bütün dünyanın önünde bu tablo izlendi ve engellenemedi. Şehitlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Soykırımcı Netanyahu'nun eylemleri devam ediyor. Batı toplumlarında hükümet ile halklar arasında büyük ayrım var. Hükümetler soykırımcı siyasete destek veriyor.

KATİLLER ŞEBEKESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ
İspanya gibi Filistin devletini tanıyan yaklaşımlar oldu. İsrail uluslararası ceza mahkemesini de tehdit etti. Guterres'i istenmeyen adam ilan etti. Soykırımcı katiller şebekesi ile karşı karşıyayız.

Bölgede haritaların değişime imza atacağız yaklaşımı idi Netanyahu'nun ilk açıklaması. Netanyahu bütün bölgeye ateşe atmak istiyor dedik.

İSRAİL LÜBNAN'I YENİ GAZZE YAPMAK İSTİYOR
Uluslararası sistem ikiyüzlü. Bir yandan Akdeniz'in her yanını savaş gemileri ile doldurdular. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniliyor denildikçe İsrail daha çok kadın ve çocuk öldürülüyor. İsrail Lübnan'ı yeni Gazze yapmak istiyorlar.

Aynısını Lübnan'a yapıyor. 5-10 dakika öncesinde haber veriyor daha sonra bombalıyor. Sivil cihazları ölümcül cihaz olarak kullanılıyor. Yeni bir suça imza attılar. Uluslararası sistemin namusu Netanyahu'nun yargılanıp yargılanmamasından geçiyor. Cumhurbaşkanımız en başından beri insanlık cephesinin kurulmasını ifade etti. Bunca acıdan sonra birileri düşük sesle de olsa insanlık cephesine dair bu cümleleri kurmaya başladı. BM'den İsrail'le ilgili çıkması gereken kararlardan hiçbiri çıkmadı. Gazze'den sonra Lübnan'da aynı eylemleri gerçekleştiriyor.

Bugün Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Hesabını eninde sonunda verecekler. Cumhurbaşkanımız başından beri soykırımın durdurulması için çalıştı.

Siyonist işgalcilik, BM'yi işgal etmiştir. Siyonist işgalcilik, dünyanın birçok yerini işgal etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi siyonist işgalciliğe karşı koyan liderlere karşı yalan kampanyası düzenlenmektedir.

GAZZE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEYENLER ULUSLARARASI KURUMLARA DİZ ÇÖKTÜRÜYOR
Netanyahu yargılanıp ceza almazsa katliamlar sürer. İsrail bugün Gazze'de soykırım suçu işliyor ve bunun da eninde sonunda hesabını verecekler ama Gazze'yi işgal edemeyenler Birleşmiş Miletler Genel Kurulu'nu birçok kere işgal ettiler.

Gazze'ye diz çöktüremeyen İsrail uluslararası kurumlara diz çöktürüyor.

İKBAL VE AYŞENUR CİNAYETLERİ
İnfaz yayası gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanımızın verdiği net mesaj şudur kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz.

AK Parti MYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı!

Toplantının ana gündemi maddesi ise Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım ve İsrail'in Lübnan'a olan saldırıları olacak.

AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı (AA)AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı (AA)



Öte yandan dar gelirli vatandaşların hem de emeklilerin alım gücünü yükseltecek adımlarda değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti MYK toplanıyor


ANKARA'NIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

A Haber Muhabiri Kübra Bal, kritik MYK öncesi toplatının detaylarını paylaştı.

A Haber Muhabiri Kübra Bal, kritik MYK öncesi toplatının detaylarını paylaştı ( Takvim.com.tr ekran görüntüsü)A Haber Muhabiri Kübra Bal, kritik MYK öncesi toplatının detaylarını paylaştı ( Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Bal şu ifadelere yer verdi:

Başkan Erdoğan saat 14'te partisinin Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesi ise 1 yıldır süren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)
ANA GÜNDEM GAZZE VE LÜBNAN

Hem Gazze'de akan kanın durdurulması hem de İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a saldırılması bu toplantıda değerlendirilecek. İsrail'in Beyrut'ta saldırmasıyla birlikte Ankara'dan "Lübnan'ın yanındayız" destek mesajı verilmişti. İşte bu destek mesajının mahiyeti aynı zamanda bölgede Türk vatandaşlarının güvenliği gibi sıcak başlıklarda toplantının gündem maddeleri arasında olacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)

BAKAN FİDAN VE GÜLER MECLİS'E SUNUM YAPACAK

Öte yandan 8 Ekim'de Meclis'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini 'İsrail Tehdidi' başlıklı bir oturum toplantısı yapacak ve bu toplantıda mercek altına alınacak konularda Merkez Yürütme Toplantısı'nda istişare edilecek konular arasında olacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)

EKONOMİ DE MASADA

AK Parti'nin gündeminde elbette ekonomide olacak. Dar gelirli vatandaşların hem de emeklilerin alım gücünü yükseltecek adımlarda değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyatla mücadelede yapılabilecekler istişare dilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor (AA)

KONGRE VE TAKVİM SÜRECİNDE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti'nin 8. Olağan Kongre sürecinde de takvim işlemeye devam ediyor. 12 Ekim'de de belde ve ilçe kongreleri olacak. MYK toplantısında da Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre takvimini ve süreçte atılacak adımları bir sunumla anlatacak.

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