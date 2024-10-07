Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Ekran görüntüsü/Takvin.com.tr)

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bütün dünyanın önünde bu tablo izlendi ve engellenemedi. Şehitlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Soykırımcı Netanyahu'nun eylemleri devam ediyor. Batı toplumlarında hükümet ile halklar arasında büyük ayrım var. Hükümetler soykırımcı siyasete destek veriyor.



KATİLLER ŞEBEKESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

İspanya gibi Filistin devletini tanıyan yaklaşımlar oldu. İsrail uluslararası ceza mahkemesini de tehdit etti. Guterres'i istenmeyen adam ilan etti. Soykırımcı katiller şebekesi ile karşı karşıyayız.

Bölgede haritaların değişime imza atacağız yaklaşımı idi Netanyahu'nun ilk açıklaması. Netanyahu bütün bölgeye ateşe atmak istiyor dedik.

İSRAİL LÜBNAN'I YENİ GAZZE YAPMAK İSTİYOR

Uluslararası sistem ikiyüzlü. Bir yandan Akdeniz'in her yanını savaş gemileri ile doldurdular. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniliyor denildikçe İsrail daha çok kadın ve çocuk öldürülüyor. İsrail Lübnan'ı yeni Gazze yapmak istiyorlar.

Aynısını Lübnan'a yapıyor. 5-10 dakika öncesinde haber veriyor daha sonra bombalıyor. Sivil cihazları ölümcül cihaz olarak kullanılıyor. Yeni bir suça imza attılar. Uluslararası sistemin namusu Netanyahu'nun yargılanıp yargılanmamasından geçiyor. Cumhurbaşkanımız en başından beri insanlık cephesinin kurulmasını ifade etti. Bunca acıdan sonra birileri düşük sesle de olsa insanlık cephesine dair bu cümleleri kurmaya başladı. BM'den İsrail'le ilgili çıkması gereken kararlardan hiçbiri çıkmadı. Gazze'den sonra Lübnan'da aynı eylemleri gerçekleştiriyor.

Bugün Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Hesabını eninde sonunda verecekler. Cumhurbaşkanımız başından beri soykırımın durdurulması için çalıştı.

Siyonist işgalcilik, BM'yi işgal etmiştir. Siyonist işgalcilik, dünyanın birçok yerini işgal etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi siyonist işgalciliğe karşı koyan liderlere karşı yalan kampanyası düzenlenmektedir.



GAZZE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEYENLER ULUSLARARASI KURUMLARA DİZ ÇÖKTÜRÜYOR

Netanyahu yargılanıp ceza almazsa katliamlar sürer. İsrail bugün Gazze'de soykırım suçu işliyor ve bunun da eninde sonunda hesabını verecekler ama Gazze'yi işgal edemeyenler Birleşmiş Miletler Genel Kurulu'nu birçok kere işgal ettiler.



Gazze'ye diz çöktüremeyen İsrail uluslararası kurumlara diz çöktürüyor.

İKBAL VE AYŞENUR CİNAYETLERİ

İnfaz yayası gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanımızın verdiği net mesaj şudur kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz.

Toplantının ana gündemi maddesi ise Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım ve İsrail'in Lübnan'a olan saldırıları olacak.