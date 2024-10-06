Özel’den tepkilere yanıt:‘Gerekirse tekrar ayağa kalkacağım’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir YouTube kanalında soruları yanıtladı. Özel "Gelecekteki seçimin cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye seçimi kazandıracağım" ifadelerini kullandı. Özel, CHP'nin Erdoğan'ı Meclis'te ayakta karşılamasıyla ilgili anket yaptıracaklarını da söyledi. CHP'yi muhalefetten kurtarmak istediğini belirten Özel, "Gerekirse bir daha kalkacağım. Abdullah Gül'e kalkmamışız gibi, Erdoğan'a kalkmamışız gibi. Normalleşme bitti diyorlar, bitmedi. Gerekli görürsem Erdoğan ile bir daha konuşurum" dedi.

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