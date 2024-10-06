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Başkan Erdoğan: “İsrail, paylaşım savaşı yürütüyor”

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. İsrail'in bölgeye yayılma hedeflerini anlatan Erdoğan 'Sinsi plan uygulamaya konuldu' dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Başkan Erdoğan: İsrail, paylaşım savaşı yürütüyor

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Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. İsrail'in bölgeye yayılma hedeflerini anlatan Başkan Erdoğan 'Sinsi plan uygulamaya konuldu' dedi ve şunları söyledi:

"Şunu açık açık söylemek durumundayım. Geçen yüzyılın başında olduğu gibi coğrafyamızda sınırların kanla çizilmesine yönelik sinsi plan uygulamaya konulmuştur. Hamas, Hizbullah sadece bir bahanedir. Yemen, Suriye, İran sadece birer bahanedir. İşgal ve istila politikasına meşrulaştırmak için İsrail hükümeti her gün yeni bir mazaret üretmektedir. İçimizdeki bazı İsrail dostları bazı siyonist muhipleri, bazı kalemşörler gerçekleri gizlemeye çalışsa da Netanyahu ve çetesine dur denilmezse nereye varılacağını bizler tahmin edebiliyoruz. İsrail vasıtasıyla kirli savaşın yürütüldüğünü görüyor ve tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Türkiye büyük bir ülkedir. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış, vatan toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına müsamaha gösteremeyiz."


ORUÇ REİS'E UĞURLAMA

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı.

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