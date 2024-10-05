Dilan ve Engin Polat çifti hakim karşısına çıktı

Engin ve Dilan Polat çifti ile birlikte kara para aklamaktan yargılanan 28 sanığın davasında mahkeme, Derkan Başer'in yargılandığı mahkemeye bir yazı yazdı. 'Birleştirme önerisi' konulu yazıda, iki dava dosyası arasında irtibat bulunduğu belirtildi. Derkan Başer'in iddianamesinde ise, Başer liderliğindeki suç örgütünün nihai hedefinin yasa dışı bahisten toplanan paraları KKTC ve diğer ülkelerde bulunan Başer'e kripto cüzdanlar içerisinde kontrolü mümkün olmayacak şekilde çıkarılması olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sorulan sorunun duruşmanın görüleceği aralık ayından önce yanıtlanması rica edildi.