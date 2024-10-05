Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz! "Amcamın kızı" diyerek kendini savundu

İstanbul Beyoğlu'nda Semir T. (31) ve Ömer K. (27), 1 Ekim Salı günü sokakta yürüyen İremşan A.'yı (25) takip etti. Şüpheliler, İrem'i duvara sıkıştırdı. Taciz etti. Çığlık atan kızın yardımına çevredekiler koştu. O sırada tacizcilerden biri, "amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. "Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar, kadını tacizcilerin elinden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Semir T. ve Ömer K.'yi gözaltına aldı. İremşan A.'nın tacizcilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde", "gasp" suçlarından, Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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