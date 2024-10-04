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E-5'te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 7 araç hasar alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:30
E-5’te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

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Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.

İstanbul - Avcılar'da cip araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi. (DHA)İstanbul - Avcılar'da cip araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi. (DHA)

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AVCILAR E5'te Pikap Dehşeti: Çok Sayıda Araca Çarpıp Kaçtı!

Görüntülerde araçlara çarpan sürücünün durmadan kaçtığı görüldü.

Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. (DHA)Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. (DHA)

YAKALANDI

Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı.

Olayda 7 araç hasar alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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