E-5’te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.
Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Görüntülerde araçlara çarpan sürücünün durmadan kaçtığı görüldü.
YAKALANDI
Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı.
Olayda 7 araç hasar alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.