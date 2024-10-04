Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi. Bahçeli'nin evindeki 45 dakikalık zirve, basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede yeni yasama yılında yapılacak çalışmalar, iç ve dış politikadaki güncel meseleler değerlendirildi. Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere, yeni dönemde Meclis'e sunulması planlanan kanun teklifleri gözden geçirildi. İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da uyguladığı soykırım ve yayılmacı politika ile Türkiye'nin alacağı tavır masaya geldi.

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