SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı doğubayazıt`tan meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in (29) cenazesi, Çanakkale Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:12 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:51
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Iğdır 5'inci Hudut Komutanlığına bağlı Ağrı Doğubeyazıt'ta görev yapan askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit oldu. Ağrı'dan askeri uçakla Çanakkale Havalimanına getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle memleketi Yenice ilçesine götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş memleketi Yenice'de toprağa verildi (DHA) Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş memleketi Yenice'de toprağa verildi (DHA)

ANNESİ TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Baba ocağı Aşağıkaraaşık köyüne götürülen şehidin naaşı helallik alındıktan sonra cenaze namazı için çarşı camiine getirildi. Köyde helallik alındığı sırada şehit Burak Geniş'in annesi Meşgure Geniş oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş memleketi Yenice'de toprağa verildi (DHA) Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş memleketi Yenice'de toprağa verildi (DHA)

CENAZE TÖRENİ YENİCE'DE DÜZENLENDİ

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit yakınları, gaziler ile askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından karşılandı. Cenaze töreninde şehidin annesi Meşgure Geniş ve Basri Geniş'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş memleketi Yenice'de toprağa verildi (DHA) Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş memleketi Yenice'de toprağa verildi (DHA)

ŞEHİDİN NAAŞI TORAĞA VERİLDİ

Yenice merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi, askeri törenle ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş Son Yolculuğuna Uğurlandı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik MGK sonrası İsrail’e karşı uyarı: Soykırım durdurulmalı | Suriye ve Irak vurgusu | Lübnan’ın yanındayız
CANLI | Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! İsrail Beyrut’ta sağlık merkezini vurdu! | Hizbullah roketledi!
İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı | Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Rigas FS - Galatasaray | CANLI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bölgesel savaş uyarısı: Asıl problem İsrail’i destekleyenler!
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdi
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi... Yine o meşhur harita
İngiltere’de Demir Kubbe telaşı! Rusya ve İran dakikalar içinde vurabilir
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
Dualarla Avrupa’nın zirvesine! Kerem ve Orkun’un önlenemeyen yükselişi
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!
Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
SON DAKİKA