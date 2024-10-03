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Lübnan’dan Mersin'e tahliyeler devam ediyor! 310 kişi daha getirildi

Katil İsrail'in Lübnan'daki katliam saldırıları nedeniyle bölgeden ayrılan, aralarında Türklerin de bulunduğu 310 kişilik bir grup, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 14:31 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 14:33
Lübnan’dan Mersin’e tahliyeler devam ediyor! 310 kişi daha getirildi

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Katil İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen aralarında Türklerinde olduğu farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı.

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 310 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

'1500 rakımlı bir yerden bombaların düşüşünü seyrettik' (Fotoğraf: DHA)'1500 rakımlı bir yerden bombaların düşüşünü seyrettik' (Fotoğraf: DHA)

'UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ'

İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak zorunda kalan Türk vatandaşı Yusuf Akdağ, "Lübnan'a yönelik son 1 aydır başlayan ataklar vardı. Zamanla artmaya başladı. Son 3 gündür saldırıların şiddeti artınca apar topar evlerimizi boşalttık. Yaklaşık 1500 rakımlı bir yere çıktık. Bombaların düşüşünü oradan seyrettik. Uçak bileti almıştık ancak uçuşlar iptal oldu. Biz de feribotlara binip yola çıktık. Umarım orada her şey yoluna girer" dedi.

Tahliye edilen yolcu sayısı 1002'ye ulaştı (Fotoğraf: DHA)Tahliye edilen yolcu sayısı 1002'ye ulaştı (Fotoğraf: DHA)

Katil İsrail'in saldırı başlattığı Lübnan'dan Türkiye'ye gelen, aralarında Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, İsveç, Suriye ve Lübnan vatandaşlarının da olduğu yolcu sayısı 1002'ye ulaştı.

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