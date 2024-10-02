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Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a geçmiş olsun ziyareti

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Fenerbahçeli eski fitbolcu Serhat Akın'ın ziyaretine giden Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın eski milil futbolcuya verdiği öğüt dikkat çekti. Yıldırım'ın yorumculuğu bırakmak isteyen Serhat Akın'a ''Aziz Yıldırım'da 'Sakın bırakma. Ben hapse düştüm, hapse düştüğüm zaman Fenerbahçe başkanlığını bıraktım mı ki, sen kurşun yedin diye yorumculuğu bırakacaksın. Korkmayacaksın, susmayacaksın aynı şekilde devam edeceksin'' dediği öğrenildi. Serhat Akın'ın silahla yaralanması olayına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 şüphelinin ifadeleri de ortaya çıktı. Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etmiş, Akın saldırıda yaralanmıştı.

AİLEMİ TEHDİT ETTİ
Olayda silahı kullanan Ozan Dalmaz; cinayetten aranan ve Gürcistan'a firar eden Hasan Şahin'in kendisini ve ailesini tehdit ettiği için tanımadığı Serhat Akın'ı yaralama maksadıyla vurduğunu kabul ederken olayı Osman Mukan ile birlikte gerçekleştirdiğini diğer şüphelilerin masum olduğunu savundu.

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