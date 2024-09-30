MİT’ten nokta operasyon! Abdullah Öcalan’ın öğrencisi Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail etkisiz hale getirildi

PKK'lı Lokman İsmail (Takvim.com.tr)

ŞIRNAK VE ADANA'DAKİ TERÖR EYLEMLERİNİN PLANLAYICISIYDI

PKK/KCK'lı Lokman İsmail, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Ayrıca, 2019'da Adana/Seyhan'da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.