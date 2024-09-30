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MİT'ten nokta operasyon! Abdullah Öcalan'ın öğrencisi Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Lokman İsmail, PKK/KCK saflarına 1995 yılında Suriye’den katıldı. Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı. İsmail, 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:59 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 10:32
MİT’ten nokta operasyon! Abdullah Öcalan’ın öğrencisi Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Öz Savunma Birlikleri sözde Sorumlusu Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail'i Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

PKK'lı Lokman İsmail (Takvim.com.tr)PKK'lı Lokman İsmail (Takvim.com.tr)

MİT, hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi.

Lokman İsmail Duran Kalkan ve Mustafa Karasu ile aynı karede (Takvim.com.tr)Lokman İsmail Duran Kalkan ve Mustafa Karasu ile aynı karede (Takvim.com.tr)

Suriye uyruklu PKK/KCK'lı İsmail için operasyon kararı alındı. MİT'in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK/KCK'lı Lokman İsmail'in Irak'ın kuzeyinde olduğu tespit edildi. Operasyon için en uygun beklendi. 30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

PKK'lı Lokman İsmail (Takvim.com.tr)PKK'lı Lokman İsmail (Takvim.com.tr)

ŞIRNAK VE ADANA'DAKİ TERÖR EYLEMLERİNİN PLANLAYICISIYDI

PKK/KCK'lı Lokman İsmail, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Ayrıca, 2019'da Adana/Seyhan'da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.

PKK'lı Lokman İsmail (Takvim.com.tr)PKK'lı Lokman İsmail (Takvim.com.tr)

ŞİYAR MUHTAR KOD LOKMAN İSMAİL KİMDİR?
PKK/KCK saflarına 1995 yılında Suriye'den katıldı. Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı. 1996-2004 yılları arasında Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttü.

2004 yılında Zap alanına geçti. Terör örgütünün kamplarında özel askeri eğitimlere tabi tutuldu. 2015'te Şırnak'taki hendek-barikat olaylarını planladı. Olayların Türk devlet tarafından kontrol altına alınması sonrasında Irak alanına geçti. 2018'de Haftanin alanında Öz Savunma dersleri verdi. 2019 yılında Adana/Seyhan'daki bir bombalı saldırının talimatını verdi.

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