Diyarbakır 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Özcan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (DHA)



CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Uzun süre kapının çalınmasına karşın cevap alamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Özcan'ı yerde hareketsiz halde buldu.