Diyarbakır 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan (42), yalnız yaşadığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan (42), yalnız yaşadığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu.
ÇALIŞTIĞI KURUMA GİTMEDİ MESLEKTAŞLARI ŞÜPHELENDİ
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, çalıştığı kuruma gitmeyince meslektaşları, durumdan şüphelenerek kaldığı lojmandaki dairesine gitti.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Uzun süre kapının çalınmasına karşın cevap alamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Özcan'ı yerde hareketsiz halde buldu.
OTOPSİ YAPILACAK
Ekiplerin incelemesinde, Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özcan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsiyle belli olacak.