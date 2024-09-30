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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyadaki iddialara tepki gösterdi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirkete ilişkin sosyal medyada gündeme getirilen iddialara tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyadaki iddialara tepki gösterdi

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirkete ilişkin sosyal medyada gündeme getirilen iddialara tepki gösterdi. "Sosyal medyada bize karşı yürütülen 'false flag' operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız" dedi.

"Yerli muadillerine göre 5-10 kat daha fazla maliyetle dışarıdan temin edilen bu sistemler, hem yüksek maliyet hem de operasyonel zorluklar çıkarıyordu. Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha az maliyetle etkin şekilde karşılıyoruz" sözlerini kaydetti.

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