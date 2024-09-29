Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Seçimsiz 3.5 yıl vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 pay alırken bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3.5 yıl vardır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Yatırım Danışma Konseyi Toplantımız nedeniyle sizleri İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız.

"83 BİN ÇOK ULUSLU ŞİRKET"

2002 yılında ülkemizde yalnızca 5600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösteriyordu. 83 binden fazla bugün çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası doğrudan yatırım stratejimizdir. Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel en verimli şekilde kullanma çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3.5 yıl vardır. Ekonomi, savunma, demokrasideki hedeflerimize ancak 3.5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışındaki her gündem sanaldır.

'İSRAİL'E DUR DENMELİ'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır" dedi. "İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık 'dur' denilmelidir.

Erdoğan, "Son dönemde açıklanan büyüme, dış ticaret ve enflasyon verileri programın çalıştığını ortaya koyuyor. Enflasyonun kontrol altına alındığı döneme girmiş bulunuyoruz" dedi.