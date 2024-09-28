Ekrem İmamoğlu hakkında ‘CHP adaylığımı açıklasın’ iddiası

İBB Başkanı İmamoğlu'nun süren 'ahmak davası' bu haftanın en çok konuşulan gündem maddesi oldu. 2 Ekim'de sonuçlanacağı iddia edilen bu davadan İmamoğlu'na siyasi yasak çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, İmamoğlu kanadı ile CHP genel merkezi arasında geçen ve her iki taraftan da doğrulattığı bir diyaloğu anlattı. İddiaya göre; İmamoğlu "CHP beni cumhurbaşkanı adayı göstersin" talebinde bulundu. Öte yandan ABB Başkanı Yavaş, CHP'nin adayı kim olacak tartışmalarına tepki gösterdi. "Çok rahatsızım" dedi.

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