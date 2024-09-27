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Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin BM'de daimi üye olmak istediğini belirten Erdoğan, "Dünyanın kaderi 5 daimi üyenin dudakları arasında. BM'nin bizi daimi üye yapma hesabı yok. Karar merci 5 ülke, 16 geçici üyenin hiçbir tesiri yok." dedi.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 14:10 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 14:18
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR MESAJI
Her kararı 5 üye rahatlıkla verebiliyor. Dünyanın kaderi 5 daimi üyenin dudakları arasında. Bu 5 üye adeta dünyayı yöneten ülkeler konumunda.

Şu anda Japonya, Çin bizler Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu anda daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesisi söz konusu değil.

Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapmaları gibi hesapları yok. 15 üyenin burada yapabileceği bir iş söz konusu değil.

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Önümüzdeki yılın başında yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay Bey muhattabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Büyük ihtimal önümüzdeki yılın başında bir araya gelme durumumuz olacak. O zaman da bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak yüksek stratejik konsey toplantısı, Ege'de yaşanan sıkıntılar. Bu konuları sayın Başbakan masaya yatıracağını ve sorunlarını da çözeceğini ifade etti.

Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Bu konuda ben Paşinya'nın olumlu yaklaşımda gördüm. Azerbaycan'ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu çözerler

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