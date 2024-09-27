Başkan Erdoğan’dan 5 yıl sonra soykırım haritası! Netanyahu’nun planı işgal

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında yaptığı BM konuşmasında kullandığı Filistin haritası yeniden gündeme geldi.
KATİLE KÜRSÜDE SÖZ HAKKI VERDİLER
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırıma imza atan İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz hakkı verildi.
TÜRK HEYETİ SALONU TERK ETTİ
Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, ʺİsrailʺ olarak gösteren bir harita kullandı. (AA)
SKANDAL BİR HARİTA KULLANDI
Netanyahu kürsüde Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni "İsrail" olarak gösteren skandal bir harita kullandı.
SOYKIRIM VE İŞGAL POLİTİKALARINA MEŞRUİYET
Netanyahu'nun Filistin toprağı olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, ʺİsrailʺ olarak gösteren haritayı kullanması soykırım politikalarına BM kürsüsünde meşruiyet kazandırma girişimi olarak değerlendirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da 1947'den günümüze Filistin topraklarını yansıtan haritayı göstermişti. (AA)
AKILLARA BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI GELDİ
Netanyahu'nun BM kürsüsünde işgal ettiği toprakları İsrail toprağı gibi göstermesi akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yaptığı BM
konuşmasını getirdi.
YIL YIL İŞGALİ BM'DE GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Filistin davasını haritalarla gündeme getirmişti. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir, acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor, 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?" ifadeleri kullanmıştı.
İSRAİL DOYUYOR MU, HAYIR DOYMUYOR
Erdoğan, bölgeye ilişkin haritaları göstererek sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Sene 1947, neredeyse burada İsrail yok gibi, tamamı Filistin... Sene 1947 paylaşım planı var ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, güncel durum şu an artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birlemiş Milletler'in İsrail ile almış olduğu bunca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geçmiyor. Peki o zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor. O zaman bu çatının altında bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada."