Başkan Erdoğan’dan 5 yıl sonra soykırım haritası! Netanyahu’nun planı işgal

KATİLE KÜRSÜDE SÖZ HAKKI VERDİLER Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırıma imza atan İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz hakkı verildi. TÜRK HEYETİ SALONU TERK ETTİ Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, ʺİsrailʺ olarak gösteren bir harita kullandı. (AA)



SKANDAL BİR HARİTA KULLANDI

Netanyahu kürsüde Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni "İsrail" olarak gösteren skandal bir harita kullandı.

SOYKIRIM VE İŞGAL POLİTİKALARINA MEŞRUİYET

Netanyahu'nun Filistin toprağı olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, ʺİsrailʺ olarak gösteren haritayı kullanması soykırım politikalarına BM kürsüsünde meşruiyet kazandırma girişimi olarak değerlendirildi.