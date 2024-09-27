SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan 5 yıl sonra soykırım haritası! Netanyahu'nun planı işgal

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında yaptığı BM konuşmasında kullandığı Filistin haritası, Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun gösterdiği skandal harita sonrası yeniden gündeme geldi. Netanyahu'nun Filistin toprağı olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, ʺİsrailʺ olarak gösteren haritayı kullanması soykırım ve işgal politikalarına BM kürsüsünde meşruiyet kazandırma girişimi olarak değerlendirildi. Bilindiği gibi Erdoğan, 2019'da yaptığı konuşmada Filistin davasını haritalarla gündeme getirmişti. "BM kürsüsünden soruyorum, İsrail devletinin sınırları neresidir?" ifadelerini kullanan Erdoğan "1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 18:11 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 18:11
Başkan Erdoğan’dan 5 yıl sonra soykırım haritası! Netanyahu’nun planı işgal

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında yaptığı BM konuşmasında kullandığı Filistin haritası yeniden gündeme geldi.

Katil Netanyahu BM kürsüsüne çıkınca Türk heyeti salonu terk etti!

KATİLE KÜRSÜDE SÖZ HAKKI VERDİLER
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırıma imza atan İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz hakkı verildi.

TÜRK HEYETİ SALONU TERK ETTİ
Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, ʺİsrailʺ olarak gösteren bir harita kullandı. (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, ʺİsrailʺ olarak gösteren bir harita kullandı. (AA)

SKANDAL BİR HARİTA KULLANDI
Netanyahu kürsüde Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni "İsrail" olarak gösteren skandal bir harita kullandı.

SOYKIRIM VE İŞGAL POLİTİKALARINA MEŞRUİYET
Netanyahu'nun Filistin toprağı olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, ʺİsrailʺ olarak gösteren haritayı kullanması soykırım politikalarına BM kürsüsünde meşruiyet kazandırma girişimi olarak değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da 1947'den günümüze Filistin topraklarını yansıtan haritayı göstermişti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da 1947'den günümüze Filistin topraklarını yansıtan haritayı göstermişti. (AA)

AKILLARA BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI GELDİ
Netanyahu'nun BM kürsüsünde işgal ettiği toprakları İsrail toprağı gibi göstermesi akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yaptığı BM
konuşmasını getirdi.

YIL YIL İŞGALİ BM'DE GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Filistin davasını haritalarla gündeme getirmişti. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir, acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor, 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?" ifadeleri kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, İsrail'in zulmünü BM Genel Kurulu'nda dünyaya haykırdı!

İSRAİL DOYUYOR MU, HAYIR DOYMUYOR
Erdoğan, bölgeye ilişkin haritaları göstererek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Sene 1947, neredeyse burada İsrail yok gibi, tamamı Filistin... Sene 1947 paylaşım planı var ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, güncel durum şu an artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birlemiş Milletler'in İsrail ile almış olduğu bunca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geçmiyor. Peki o zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor. O zaman bu çatının altında bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada."

İsrail'in işgal politikaları sonrası Filistin toprakları (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)İsrail'in işgal politikaları sonrası Filistin toprakları (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

Erdoğan, 2019'da yaptığı konuşmada, mevcut İsrail yönetiminin, bu cinayetlerinin yanı sıra Gazze'deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılar gibi eylemleriyle de uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına aldığını söylemişti.

Katilin kürsüde ne işi var? BMnin utanç günü: Netanyahu konuşunca Türk heyeti salonu terk etti | Skandal harita!Katilin kürsüde ne işi var? BMnin utanç günü: Netanyahu konuşunca Türk heyeti salonu terk etti | Skandal harita!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katilin kürsüde ne işi var? BM’nin utanç günü: Netanyahu konuşunca Türk heyeti salonu terk etti | Skandal harita!
Başkan Erdoğan’dan 5 yıl sonra soykırım haritası! Netanyahu’nun planı işgal
5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı! Hangi faiz uygulanacak, kartlar kapanacak mı? İşte örnek hesaplama...
Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar’ın yanında 2 kişi daha!
Ekrem İmamoğlu’nun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Kapalı kapılar ardında neler söyledi
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı
Cem Garipoğlu muamması... Mezardaki o mu? Dedektif Sürpriz değil diyerek açıkladı
ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Gaziantep’teki şehir eşkıyaları yakalandı
96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı
CANLI | İsrail-Lübnan hattında misilleme savaşı! Irak da çatışmalara dahil oldu
Çin nükleer denizaltısı tersanede battı: Uydu görüntüleri ortaya çıkardı
Sarıyer’deki kaçak villaya İBB’nin göz yumduğu ortaya çıktı: Bakanlık yazı yazdı belediye işlem yapmadı
Gizli Servis’ten sonra FBI da patladı! Trump’a suikast düzenleyen Routh nasıl gözden kaçtı?
SON DAKİKA