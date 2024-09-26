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Hatay küllerinden yeniden doğuyor! Bakan Kurum'dan flaş deprem konutları açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da deprem konutlarının inşası hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Kurum kasım ayını işaret ederek "İskenderun sahilini vatandaşımıza kazandıracağız" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 16:26 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:43
Hatay küllerinden yeniden doğuyor! Bakan Kurum’dan flaş deprem konutları açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da deprem konutlarının inşası hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Kurum kasım ayını işaret ederek "İskenderun sahilini vatandaşımıza kazandıracağız" dedi.

Kurum, rezerv alanları hakkında "Vatandaşımızın istemediği hiçbir şey yapmayız. Konut kira yardımları rezerv alanları tamamlanana kadar verilecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hatay'da ihya çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki demografik yapıyı koruyacağız. Birlik ve kardeşliği işin sonuna kadar devam ettireceğiz, vatandaşlarımıza konutları teslim etmek için motivasyonumuzdan ödün vermeyeceğiz dedik. Asi Nehri'ni önemiyoruz.

"KASIM AYI İÇİNDE İSKENDERUN PROJESİNİ ARMAĞAN ETMİŞ OLACAĞIZ"

Buradaki yürüyüş yollarıyla, parklarıyla bahçeleriyle yaşam alanlarıyla uygun olacak şekilde planlarımızı yapıyor inşa faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Burası sellerde İskenderun'a zarar veren bir durumdaydı. Bu durumu ortadan kaldırmak için Ulaştırma Bakanlığımız deniz dibinde iyileştirme yaparak tedbirleri aldı. Daha önce açıkladığımız sahil bandında kardeşliği pekiştirecek sosyal projeyi yapacağımızı müjdelemiştik. Kasım ayı içinde İskenderun projesini armağan etmiş olacağız.

Vatandaşımızın istemediği hiçbir adımı atmadık, attırmadık. Vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa biz vatandaşımızın dizinin dibinde olacağız."

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