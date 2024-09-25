Türkevi’nde sürpriz konuk: Emine Erdoğan, Malcolm X’in kızı Ilyasah Shabazz ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti. TÜRKEVİ'NDE GÖRÜŞTÜŞER

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan, tüm programlarına katılım sağlayan Shabazz'a, babası Malcolm X'in özgürlük, eşitlik ve adalet için verdiği mücadelenin, tüm dünyada haksızlığa karşı mücadelelere ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Malcom X’in kızı Ilyasah Shabazz ile Emine Erdoğan (Fotoğraf: Emine Erdoğan'ın X paylaşımı) Görüşmede, Malcolm X'in mücadelesi ile Türkiye'de Şule Yüksel Şenler'in insan hakları ve adalet mücadelesinin benzerlik taşıdığı da konuşuldu. Şenler'in adını yaşatmak üzere kurulmuş vakıfla ortak çalışmalar yürütülmesi konusu ele alındı.