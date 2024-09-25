İstanbul barajlarında alarm! Yağışlar yaramadı o seviyeye düştü! İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul barajları alarm veriyor (AA)

YÜZDE ELLİ ÜZERİNDE İKİ BARAJ KALDI

İstanbul'un barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunan iki baraj kaldı. Elmalı ve Terkos baraj göllerinde doluluk oranı şu anda yüzde 55'li seviyelerde. Geriye kalan 8 baraj gölünde doluluk oranı yüzde 50'nin altında. Yapılan ölçümlerde doluluk oranı en düşük baraj gölü yüzde 6.26 ile Kazandere oldu. En fazla doluluk oranı yüzde 56.82 ile Elmalı barajı oldu.