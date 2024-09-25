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İstanbul barajlarında alarm! Yağışlar yaramadı o seviyeye düştü! İstanbul barajlarında son durum ne?

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | Eylül ayı boyunca etkili olan serin ve yağışlı hava İstanbul barajlarını doldurmaya yetmedi. İSKİ’nin verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı alarm vermeye başladı. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 12:33 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 12:33
İstanbul barajlarında alarm! Yağışlar yaramadı o seviyeye düştü! İstanbul barajlarında son durum ne?

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İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen baraj göllerindeki su seviyesindeki düşüş devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 39.84 olarak ölçüldü.

İstanbul barajları kritik seviyenin altında (AA)İstanbul barajları kritik seviyenin altında (AA)

Doluluk oranının düşüşünden en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy baraj gölü oldu. Aylardır düşük seviyede seyreden doluluk oranı Alibeyköy barajında yüzde 10'un altına indi.

İSKİ barajlardaki son durumu açıkladı (AA)İSKİ barajlardaki son durumu açıkladı (AA)

Bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 9.73 olarak ölçüldü. Baraj gölündeki su seviyesi artık tahliye kapaklarından onlarca metre geride kaldı.

İstanbul barajları alarm veriyor (AA)İstanbul barajları alarm veriyor (AA)

YÜZDE ELLİ ÜZERİNDE İKİ BARAJ KALDI
İstanbul'un barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunan iki baraj kaldı. Elmalı ve Terkos baraj göllerinde doluluk oranı şu anda yüzde 55'li seviyelerde. Geriye kalan 8 baraj gölünde doluluk oranı yüzde 50'nin altında. Yapılan ölçümlerde doluluk oranı en düşük baraj gölü yüzde 6.26 ile Kazandere oldu. En fazla doluluk oranı yüzde 56.82 ile Elmalı barajı oldu.

İki baraj hariç hepsi yüzde 50'nin altında (AA)İki baraj hariç hepsi yüzde 50'nin altında (AA)

İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Ömerli: Yüzde 32.84

Darlık: Yüzde 44.59

Elmalı: Yüzde 56.82

İstanbul baraj doluluk oranları (AA)İstanbul baraj doluluk oranları (AA)

Terkos: Yüzde 56.2

Alibeyköy: Yüzde 9.73

Büyükçekmece: Yüzde 41.49

İstanbul barajlarında son durum ne? (AA)İstanbul barajlarında son durum ne? (AA)

Sazlıdere: Yüzde 48.42

Istrancal: Yüzde 33.92

Kazande: Yüzde 6.26

Papuçde: Yüzde 22.05

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