Emine Erdoğan, New York’ta geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen defile ve sergi ile Türk çeyiz ve geleneğini dünyaya tanıttı. Erdoğan, BM Genel Kurulu için gelen lider eşlerini ağırladı.

Yaptığı konuşmada, "Kaybolmaya yüz tutmuş her kültür, insanlığın zihnini daha da çoraklaşır. Otomasyon ve dijitalleşme her yanımızı sardı, emeği ve özgünlüğü günden güne yok etti. Çeyiz geleneği hepimizi ortaklaştıran bir kültür. Dünyayı saran tek tipleşme ve kültürel çoraklaşma tehdidi karşısında, Anadolu kadınının zamanı aşan işleme dilinin ve emeğinin tüm dünya için bir ilham olmasını ve unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlatmasını diliyorum" ifadesini kullandı.