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Emine Erdoğan, New York'ta geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı

Anadolu çeyizi, New York’ta sergilendi. Emine Erdoğan, “Her bir sandık, içinde bir tarih taşır. Geleneklerimize sahip çıkalım” mesajı verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Emine Erdoğan, New York’ta geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen defile ve sergi ile Türk çeyiz ve geleneğini dünyaya tanıttı. Erdoğan, BM Genel Kurulu için gelen lider eşlerini ağırladı.

Yaptığı konuşmada, "Kaybolmaya yüz tutmuş her kültür, insanlığın zihnini daha da çoraklaşır. Otomasyon ve dijitalleşme her yanımızı sardı, emeği ve özgünlüğü günden güne yok etti. Çeyiz geleneği hepimizi ortaklaştıran bir kültür. Dünyayı saran tek tipleşme ve kültürel çoraklaşma tehdidi karşısında, Anadolu kadınının zamanı aşan işleme dilinin ve emeğinin tüm dünya için bir ilham olmasını ve unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlatmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

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