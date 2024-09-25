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Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda konuştu!

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda konuştu. “İsrail soykırımını durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?” diyerek tüm dünyaya meydan okudu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda konuştu!

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Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuştu. "İsrail soykırımını durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?" diyerek tüm dünyaya meydan okudu:

Gazze, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi. Orada sadece çocuklar değil umutlar da ölüyor. Hamas ateşkesi kabul etti. Ama İsrail muhatabını kalleşçe öldürerek barışı istemediğini gösterdi. İsrail'e yönelik baskı yapılsın, zorlayıcı tedbirler alınsın. Kuvvet kullanma yetkisi mutlaka değerlendirilmeli...

Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen Filistin devletinin vücut bulması ertelenemez. Gazze'ye en fazla yardım yapan ülkeyiz. İsrail ile olan ticari işlemleri durdurduk. Lübnan'ın da yanındayız. İsrail askerleri tarafından başından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin kanı yerde kalmayacak. Mücadelemiz sürecek.

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